Łódzkie: Śmiertelny wypadek w trakcie pracy. Nie żyje 34-latek

Do wypadku doszło 28 sierpnia 2017 roku około godziny 10:20 w Chojnach na 140 km drogi ekspresowej S8 w powiecie wieruszowskim. Według wstępnych ustaleń, kierująca pojazdem marki Mercedes 25-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego z nieustalonych przyczyn w trakcie zjazdu do Miejsca Obsługi Podróżnych w Chojnach, który znajdował się poza drogą S8 potrąciła funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego. W wyniku wypadku 34-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierująca mercedesem w chwili zdarzenia była trzeźwa. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

