Senatorowie PO odcinają się od słów Budki. „Niedopuszczalne”

Senatorowie Andrzej Misiołek i Leszek Piechota wydali specjalne pismo w sprawie wywiadu Borysa Budki dla „Die Zeit”. Podkreślili, że odcinają się od tej części wypowiedzi Borysa Budki, w której sugeruje on, że „UE powinna stawiać Polsce ultimatum, być nieustępliwa, nieprzejednana, twarda i pokazać swoją siłę wobec Polski oraz grozić naszemu krajowi konsekwencjami w postaci sankcji, których domagałby się jako ostatni”.

Zdaniem senatorów „niedopuszczalne jest, by Polak, poseł RP, wiceprzewodniczący największej partii opozycyjnej, osoba publiczna w zagranicznej prasie domagał się od Unii Europejskiej i państw ją tworzących podejmowania działań restrykcyjnych wobec naszej ojczyzny”. Zauważyli, że „pomiędzy partią rządzącą a opozycją istnieją głębokie różnice poglądów co do sposobu organizacji i funkcjonowania kraju oraz wizji jego rozwoju” .

„Wynikająca stąd twarda walka polityczna prowadzona jest w interesie Polski i tylko polskie społeczeństwo ma prawo rozstrzygać o tym, w jakim kierunku Polska będzie podążać”.

Senatorowie podkreślają, że „rolą opozycji jest przekonywanie Polaków do swoich racji, rozwiązań, wizji by móc je realizować dla dobra wspólnego” . Twierdzą, że „niedopuszczalne jest angażowanie jakichkolwiek sił zewnętrznych do wewnętrznej walki politycznej. Ilekroć bowiem w historii naszego kraju dochodziło do takich sytuacji, zawsze kończyło się to tragicznie” . Przyznają ponadto, że ufają w mądrość Polaków i roztropność polskiej klasy politycznej oraz w to, że z najtrudniejszych sytuacji potrafimy wyjść sami.