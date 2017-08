Iustitia apeluje do sędziów: Nie przyjmujcie stanowisk po wyrzuconych kolegach i koleżankach

„Pomimo naszych próśb i stanowisk w ostatnich dniach weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu przeprowadzenie „czystki” personalnej na stanowiskach funkcyjnych w sądach i pozbawia nas - sędziów wpływu na to, kto będzie kierował pracą sądów i wydziałów” – zaczynają swój komunikat przedstawiciele Iustitii.

Przypominają, że minister sprawiedliwości w ciągu najbliższych 6 miesięcy będzie mógł bez podania żadnej przyczyny odwoływać prezesów polskich sądów i na ich miejsce powoływać wybrane przez siebie osoby. „Z tego powodu apelujemy do Was, abyście nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach. Pamiętajmy, że za każdą taką decyzją stoi pozbawienie naszych kolegów i koleżanek funkcji w sposób urągający wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim” – czytamy w oświadczeniu.

„Jeśli w tej nadzwyczajnej, „namiestnikowskiej” procedurze nowo powołani prezesi sądów dokonają analogicznych zwolnień podległych sobie sędziów funkcyjnych - apel o nieuczestniczenie w tej niekonstytucyjnej i niekoleżeńskiej procedurze jest w pełni aktualny co do obejmowania zwolnionych w ten sposób funkcji m. in. przewodniczących wydziałów, wizytatorów, czy kierowników sekcji” – czytamy dalej. „Wierzymy w to, że etyczne i moralne względy nie pozwolą sędziemu negatywnie ocenionemu przez kolegów i koleżanki na ostateczne objęcie funkcji prezesa” - dodają.

„W dobrze pojętym interesie demokratycznego państwa prawa i jawności życia publicznego jest, by o wszystkich przypadkach opisanych wyżej informować społeczeństwo. Stowarzyszenie IUSTITIA wraz z Forum Współpracy Sędziów oraz z organizacjami pozarządowymi weźmie czynny udział w monitorowaniu każdej takiej sytuacji. Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów Sędziów z prośbą o przekazywanie informacji o takich sytuacjach, jak i wszystkich innych związanych z naruszeniem zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów” – czytamy na zakończenie.

Nowelizacja ustawy o Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w piątek 28 lipca w Dzienniku Ustaw. To jedyna z trzech ustaw reformujących sądownictwo, której nie zawetował Andrzej Duda. Dwie pozostałe - ustawę o KRS i ustawę o SN, prezydent odesłał do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.