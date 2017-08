15 tys. złotych za informację o Arturze Walasie Kleiborze. W jego mieszkaniu znaleziono zwłoki 20-latki

Policjanci zwrócili się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty o wydanie listu gończego w związku ze śmiercią 20-letniej zduńskowolanki. Funkcjonariusze poszukują 29-letniego Artura Walasa Kleibora. Mężczyzna przebywał w ostatnim czasie w Łodzi przy ulicy Rojnej. Ostatni raz widziany był 16 sierpnia 2017 roku w Zduńskiej Woli.

Mężczyzna poszukiwany jest w związku ze śmiercią 20-letniej Kai ze Zduńskiej Woli. Ciało kobiety znaleziono w wersalce wynajmowanego przez 29-latka mieszkania na osiedlu Teofilów. 15 sierpnia 20-letnia Kaja pojechała do swojego partnera z Łodzi Artura Walasa i ślad po niej zaginął. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna przywiózł 2,5-letniego syna kobiety do jej siostry, do Zduńskiej Woli. Przekazał, że 20-latka została w Łodzi, ponieważ źle się poczuła. Rodzina złożyła zawiadomienie na policji w Zduńskiej Woli i po jakimś czasie otrzymała informację, że mieszkanie Artura Walasa zostało przeszukane i nie znaleziono w nim niczego niepokojącego.

Bliscy 20-latki postanowili sami pojechać do mieszkania Walasa. Po dotarciu na miejsce poczuli wydobywający się z lokalu uciążliwy smród i wezwali policję. Do mieszkania przez okno wszedł tylko strażak, który stwierdził, że niczego w nim nie ma. Mieszkanie po raz pierwszy w rzeczywistości przeszukano dopiero w sobotę wieczorem. Okazało się, że zwłoki kobiety ukryte były w wersalce.

Poszukiwany Artur Walas Kleibor

W niedzielę policja opublikowała wizerunek 29-latka, informując iż „Artur Walas (Kleibor) (mężczyzna używał obu nazwisk - red). przebywał w ostatnim czasie w Łodzi przy ulicy Rojnej. Ostatni raz widziany był 16 sierpnia 2017 roku w Zduńskiej Woli”.

Z komunikatu KWP w Łodzi wynika, że mężczyzna ma 196 cm wzrostu, brązowe oczy, ciemne włosy oraz tatuaż na prawym przedramieniu.

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu, widziały go po 16 sierpnia 2017 r. lub mają inne istotne informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi tel. 42/ 665 22 56, kom. 693 997 284 lub komendami na terenie całego kraju.

Gwałt w Peterborough

Okazuje się, że mężczyzna już wcześniej był skazany na osiem lat za gwałt, o czym informowały brytyjskie media. W 2010 roku przed sądem w Peterborough 22-letni wówczas Polak przyznał się do napaści na 27-letnią kobietę. Dramat młodej matki rozegrał się w maju rok wcześniej. Kleibor napadł na kobietę, gdy szła wzdłuż ścieżki rowerowej i dusił ją aż do utraty przytomności, a następnie – jak ustalono po wykonaniu badań – zgwałcił. Portal peterboroughtoday.co.uk relacjonując w 2010 roku sprawę Polaka donosił, że jego poszukiwania były jedną z najszerzej zakrojonych tego typu akcji w Cambridgeshire. Nim ustalono, że sprawcą napaści i gwałtu był Kleibor, przeprowadzono testy DNA ponad 300 mężczyzn.