Miriam Shaded: Gwałcicielom należy odebrać narzędzie zbrodni

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki stwierdził, że dla sprawców powinna być kara śmierci, a dla tego konkretnego przypadku przywróciłby również tortury. Na słowa wiceszefa resortu sprawiedliwości odpowiedziała Paulina Młynarska. W felietonie dla portalu Onet.pl dziennikarka oceniła, że „politycy próbują wykorzystywać tego typu sytuacje do podgrzewania antyimigranckich nastrojów, a ludzka tragedia zostaje użyta do czysto propagandowych celów” . Z kolei związany z organizacją Cooperative Lai-Momo z Bolonii Abid Jee zbagatelizował całą sytuację twierdząc we wpisie umieszczonym na fanpage'u Resto del Carlino, że „gwałt tylko początkowo jest czymś strasznym, a później kobieta staje się spokojna i cieszy się nim tak jak zwykłym stosunkiem seksualnym”. Głos w sprawie zabrała również prezes Fundacji Estera Miriam Shaded, która napisała na Twitterze, że sprawcom gwałtu powinno się odbierać narzędzie zbrodni. Niech żyją do końca życia tak jak kobieta musi żyć z tragedią, która ją spotkała podkreśliła.





Atak na polskie małżeństwo

O sprawie zaczęło się mówić w sobotę 26 sierpnia. W Rimini we Włoszech, czterej napastnicy zgwałcili Polkę na oczach jej męża. Małżeństwo wybrało się na spacer po plaży około 4 nad ranem. Nagle zostali brutalnie zaatakowani przez nieznanych napastników. Dotkliwie pobili oni mężczyznę, a później, na jego oczach, dokonali wielokrotnego, zbiorowego gwałtu na kobiecie. Dramatyczna sytuacja trwała do samego rana.

Policję na miejsce wezwał jeden z przechodniów, który zobaczył zakrwawioną i oszołomioną parę na promenadzie. Kobietę przewieziono do szpitala, gdzie towarzyszy jej mąż. Parę już przesłuchano. Zabezpieczono ubranie kobiety, w celu znalezienia na nim jakichkolwiek śladów prowadzących do sprawców.

Już w niedzielę agencja ANSA powołując się na ustalenia śledczych poinformowała, że sprawcami ataku na polskich turystów w Rimini byli prawdopodobnie czterej nielegalni imigranci z Afryki Północnej. Agencja dodała ponadto, że wśród napastników najpewniej byli handlarze narkotyków. W poniedziałek w wielu włoskich mediach pojawiły się doniesienia, że poznano już tożsamość dwóch napastników. Od wczoraj wiadomo, że policja dysponuje odciskami palców sprawców oraz nagraniami z monitoringu z plaży oraz śladami DNA.