„Nie ciśnijcie beki” i „zakaz snapowania”. Ekran przed Arkadią zhakowany?

Jeden z internautów na swoim Facebooku opublikował wideo, opatrując je komentarzem: „Ktoś właśnie sHACKował przepiękny nowy, gigantyczny wyświetlacz ledowy przed Arkadią”.

I rzeczywiście. Na filmie widać, jak na ekranie ledowym przed Arkadią pojawiają się napisy typu: „błagam zmieńcie hasło”, „zakaz snapowania”, „nie ciśnijcie beki”, „pozdrawiam pana”, „idziem”.

Pod filmem pojawiają się komentarze o braku zabezpieczeń. Jeden z internautów zwrócił uwagę na to, że z ekranem mógł połączyć się każdy, kto zna program TeamViewer. To narzędzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu poprzez Internet bez konieczności instalacji serwera/klienta na twardym dysku komputera.