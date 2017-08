To już ostatnie dni na złożenie wniosków o „500 plus”. Minister Rafalska apeluje do samorządów

Liczba wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy rośnie w coraz szybszym tempie. Wiele rodzin chce zdążyć ze złożeniem wniosku o 500+ jeszcze przed końcem sierpnia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w tym terminie daje bowiem gwarancję ciągłości otrzymania świadczenia. To samo dotyczy świadczeń rodzinnych i tych z funduszu alimentacyjnego. Do tej pory rodziny złożyły 1,5 miliona wniosków (w tym 477 tys. drogą elektroniczną). Z informacji napływających do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w niektórych punktach przyjmowania wniosków zaczęły tworzyć się kolejki.

– Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o wzmocnienie kadrowe i wydłużenie czasu pracy komórek odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin, tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy Państwa Miast i Gmin mogli złożyć wnioski jeszcze w tym miesiącu – apeluje do wójtów, burmistrzów i prezydentów minister Elżbieta Rafalska.

– Zachęcam do informowania rodzin o tym, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć w sierpniu, wrześniu albo najpóźniej do końca października bieżącego roku.Tylko wtedy wsparcie będzie przysługiwało za każdy miesiąc objęty okresem świadczeniowym – dodaje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i inne formy wsparcia można złożyć osobiście lub listownie. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina jednak, że Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną oraz ministerialny portal Emp@tia.

W wystąpieniu do władz samorządowych szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej doceniła zaangażowanie gminnych komórek i jednostek organizacyjnych w realizację zadania. – Jednocześnie składam Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę oraz sprawną organizację i przebieg procesu przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy. Z informacji, które otrzymuję, wynika, że obsługa procesu przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze, rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres przebiega sprawnie i bez większych zakłóceń. Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby docenili Państwo odpowiednio wydajną pracę i duże zaangażowanie pracowników podległych Państwu jednostek – podsumowuje minister Elżbieta Rafalska.