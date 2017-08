Były prezydent przeprosił szefa NSZZ „Solidarność”. „Moja wypowiedź zawierała nieprawdziwy i bezprawny zarzut”

Przeprosiny dotyczą słów Wałęsy z programu „Poranek radia TOK FM”, gdy powiedział: Będę 31 sierpnia składał kwiaty przed pomnikiem. Robię to od dawna. Składałem kwiaty, kiedy obecny szef „S” służył w ZOMO, będę składał i teraz. 28 sierpnia „Tygodnik Solidarność” poinformował, że do byłego prezydenta zostało skierowane przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszania dóbr osobistych Piotra Dudy. W dokumencie podpisanym przez adwokat Agnieszkę Iwaniuk, lider związkowców z S domaga się opublikowania na własny koszt przeprosin na antenie radia TOK FM.

„Ja Lech Wałęsa oświadczam, że moja wypowiedź z dnia 25 sierpnia 2017 roku w audycji radiowej »Poranek radia TOK FM« zawierała nieprawdziwy, a tym samym bezprawny zarzut, że Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ »Solidarność« Piotr Duda służył w ZOMO, czym naruszyłem jego dobre imię, cześć oraz godność osobistą Pana Piotra Dudy, nad czym ubolewam i za co Pana Piotra Dudę przepraszam” – brzmią przeprosiny byłego prezydenta, które opublikowało Radio Maryja. Są one zgodne z tym, czego domagała się mecenas Iwaniuk.