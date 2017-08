Minister zapowiedziała zmiany we wnioskach o 500 plus

Rafalska poinformowała, że od 2018 r. dokumenty w wersji online będzie można wypełniać od 1 lipca, miesiąc wcześniej niż w tradycyjny sposób. – Pozostałe nadal będzie można składać dopiero od 1 sierpnia – wyjaśniła.

W środę 30 sierpnia Rafalska podsumowała działanie programu 500 plus. Podała, że rodzice złożyli już pół miliona wniosków online. – Złożenie wniosku we wrześniu i październiku gwarantuje nam 500 plus na cały okres świadczeniowy – dodała. Minister zdradziła, że do tej pory 67 proc. uprawnionych do korzystania z programu złożyło wniosek na nowy okres świadczeniowy, z tego 29 proc. zrobiło to drogą online. – Szacujemy, że do końca sierpnia wniosek złoży 75-80 proc. uprawnionych – oznajmiła.

Minister w radiowej Jedynce przyznała, że rodzice liczą na 500+ i bardzo chcieliby, aby nie było przerwy w wypłatach świadczenia. – Stąd tak duża liczba złożonych wniosków – podkreśliła. Jej zdaniem trzeba także pamiętać, że jeden wniosek często oznacza wypłatę kilku świadczeń, na przykład na trójkę czy czwórkę dzieci.