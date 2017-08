Hospicjum pilnie potrzebuje pomocy. Skończyły się pieniądze z NFZ

„W FHO brakuje artykułów spożywczych, higienicznych i biurowych, Funkcjonowanie naszej placówki jest coraz trudniejsze. Te środki, które pozyskujemy, nie pokrywają nawet w 80 proc. kosztów opieki, które ponosimy” – czytamy na profilu hospicjum na Facebooku. Podkreślono, że środki, które sa pozyskiwane nie pokrywają nawet w 80 proc. kosztów opieki.

– Zawsze w pierwszej kolejności potrzebne są pieluchomajtki i podkłady higieniczne dla pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym, bo to ten oddział generuje największe koszty – wylicza Karolina Chojka-Bartoszko z ursynowskiego hospicjum w rozmowie z RMF FM.

FHO przyznaje, że „pieniędzy wciąż potrzeba najbardziej” . „Przy kosztach przekraczających 350 złotych (dziennie) otrzymujemy ok. 293 zł za jednego pacjenta” – wyjaśniono.

„Kolejnym problemem hospicjum są tzw. nadwykonania - tylko w pierwszym półroczu kosztowały FHO dodatkowe 270 tysięcy złotych. Robimy, co do nas należy. Do tej pory nie musieliśmy stawać przed dylematem: nie mamy pieniędzy, nie przyjmujemy. Ten problem może wkrótce stać się realny” – czytamy.

Akcja FHO jest bezterminowa. Hospicjum na Facebooku podało istotne informacje, m.in. numer konta, na który można przelewać pieniądze.

Nr. konta dla przelewów krajowych:

Bank Pekao S.A.

68 1240 5963 1111 0000 4799 9077

Nr. konta dla przelewów zagranicznych:

PKOPPLPW

PL 68 1240 5963 1111 0000 4799 9077