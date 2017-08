Nielegalni imigranci zatrzymani w Budzisku. Próbowali wjechać do Polski w naczepie tira

We wtorek rano funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli łotewskiego tira przewożącego drewno opałowe. Podczas szczegółowego sprawdzania auta okazało się, że oprócz deklarowanego towaru w naczepie na drewnie przewożonych jest kilka osób o azjatyckich rysach twarzy.

Współdziałający funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak, którzy przejęli sprawę w ramach kontroli legalności pobytu ustalili, że są to obywatele Wietnamu. Dwie kobiety i siedmiu mężczyzn w wieku 15– 33 lata, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w naszym kraju. – To kolejny taki przypadek zatrzymania. Ostatnio dwa tygodnie temu również w naczepie tira zatrzymano dziesięciu obywateli Wietnamu – skomentowała sprawę mjr. Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej.

Obecnie zatrzymani cudzoziemcy pozostają w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak. Dziś zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Kierowca – bezpaństwowiec zamieszkały na Łotwie został zatrzymany za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.