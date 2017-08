„Krzyk, płacz i wołanie o pomoc”. 28 osób rannych w zderzeniu pociągów na Pomorzu

Późnym wieczorem w środę doszło tam do wykolejenia siedmiu z jedenastu wagonów składu osobowego PKP Intercity, którym podróżowało 200 osób. Część pasażerów uciekło oknami, wybuchł też niewielki pożar. Na razie nie wiadomo, dlaczego pociąg towarowy STK, mimo sygnału stój, zabraniającego wyjazdu z toru bocznego, wjechał na tor główny.

– To co było przerażające w tym wypadku, to widok rannych dzieci, krzyk, płacz i wołanie o pomoc – relacjonował Piotr Pielecki, redaktor wieści z Kociewia. Jak poinformował Sławomir Wilga ze szpitala w Kociewiu, osoby poszkodowane w wypadku odniosły lekkie i średnie obrażenia.