IMiGW ostrzega przed burzami z gradem. Alert dotyczy trzech województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nadciągającymi nad północno-zachodnią Polskę burzami z gradem. Dla województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego wydał ostrzeżenia pogodowe I stopnia. W tym regionie w czwartek 31 sierpnia wiać będą silne wiatry, które w porywach mogą osiągać prędkość od 75 do 80 km/h. Na tym obszarze spodziewane są także obfite opady deszczu. W województwie lubuskim może spaść od 20 do 30 mm wody, lokalnie nawet do 40 mm na metr kwadratowy. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim maksymalne lokalne opady nie powinny przekroczyć 30 mm na metr kwadratowy.

Ostrzeżenie I stopnia

I stopień na 3-stopniowej skali oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.