Wojsko ogranicza ruch lotniczy nad Polską

O tym, że na wschodzie kraju zostaną wprowadzone ograniczenia lotów, poinformowała 28 sierpnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Ograniczenie będzie obowiązywać od 1 do 30 września w określonych rejonach Polski.

– W ramach wzmocnienia Narodowego Systemu Obrony Powietrznej RP zostały wprowadzone cztery rejony ograniczenia lotów, by zapewnić bezpieczeństwo wykonywania zadań przez Siły Zbrojne RP oraz Straż Graniczną – powiedział w rozmowie z Wprost.pl ppłk Piotr Walatek, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak wyjaśniał ppłk Walatek, te ograniczenia nie będą miały wpływu na lotnictwo komunikacyjne. – Nie będą powodowały utrudnień dla lotnictwa pasażerskiego, aczkolwiek będą dotyczyły użytkowników lotnictwa sportowego i użytkowników prywatnych, którzy posiadają statki powietrzne – wskazał.

Wspomniane cztery rejony ograniczenia lotów wyznaczono na północy, północnym wschodzie i fragmencie wschodniej granicy Polski. Obowiązywać będą one na głębokość 30 kilometrów w głąb kraju i do 2 tys. metrów od uśrednionego poziomu morza. Jak można zauważyć na mapach opublikowanych przez PAŻP, są to rejony blisko granic z Rosją (okręgiem kaliningradzkim) i Białorusią. Obydwa kraje we wrześniu przeprowadzą wspólnie manewry wojskowe Zapad 2017 niedaleko granic Polski.

Pytany o powód wprowadzenia ograniczeń, ppłk Walatek odpowiedział: – To są działania cykliczne, Dowództwo Operacyjne w imieniu ministra obrony narodowej wykonuje zadania ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej .

Mapy objętych ograniczeniem obszarów: