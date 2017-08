mBank padł ofiarą ataku. Groźny wirus może wyczyścić twoje konto

Galeria:

Wirus atakujący smartfony z systemem Android

Celem przestępców jest przechwycenie danych klienta (numeru telefonu i danych do logowania). Posiadając te informacje, mogą zlecić przelew na swój rachunek i przekierować wiadomość SMS z hasłem autoryzacyjnym na podstawiony numer telefonu. I w ten sposób ukraść pieniądze z konta klienta.

mBank radzi, że jeżeli Twój telefon został zainfekowany:

natychmiast zmień hasło do serwisu transakcyjnego mBanku

przywróć ustawienia fabryczne w telefonie (najlepiej tzw. hard reset)

zmień pin do aplikacji mobilnej mBanku

Bank zaznacza, że nie prosi o podanie identyfikatora i hasła do serwisu transakcyjnego w aplikacji mobilnej, nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania. Ponadto nie prosi o wykonanie przelewów testowych i nie wysyła do klientów wiadomości e-mail zawierających link do serwisu bankowości internetowej (czyli kierujących na stronę logowania do serwisu mBanku).