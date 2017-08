Protasiewicz pyta Szydło w interpelacji, kto jej zdaniem finansował protesty

W interpelacji Jacka Protasiewicza skierowanej do Beaty Szydło poseł Unii Europejskich Demokratów nawiązuje do wypowiedzi premier o wypowiedź opublikowaną 30 sierpnia w "Gazecie Polskiej". – Trudno zaakceptować tezę, że ostatnia fala protestów była spontaniczna, tak samo jak słynny już pucz w Sejmie w grudniu ubiegłego roku – mówiła premier Beata Szydło. – To była dobrze wyreżyserowana i dobrze opłacona akcja mająca uderzyć w polski rząd – oceniła. Zdaniem Beaty Szydło nie zmienia to jednak faktu, że część osób protestowała, ponieważ ma inne zdanie niż rządzące ugrupowanie.

Jacek Protasiewicz zadaje premier cztery pytania:

1. „Kto – zgodnie z wiedzą Pani Premier (osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja pozarządowa etc.) – był podmiotem opłacającym opisane działania, które miały miejsce w lipcu 2017 r.? Jeżeli – ze względu na przepisy prawa – nie może Pani ujawnić konkretnych nazwisk bądź nazw, proszę o informację czy były to podmioty krajowe lub zagraniczne” .

2. „Jakiego rzędu kwoty wykorzystano do sfinansowania tych protestów?”

3. „Z jakich źródeł pochodzą informacje dotyczące opłacania społecznych protestów? Czy ta wiedza uzyskana została dzięki działaniom polskich lub zagranicznych służb specjalnych?”

4. „Jeśli posiadane przez Panią informacje mają źródło operacyjne, to proszę o odpowiedź na jakiej podstawie prawnej i z jakiego powodu takowe czynności były prowadzone wobec organizatorów i uczestników legalnych demonstracji w lipcu bieżącego roku?”