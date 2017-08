Wujec: Wałęsa nie jest święty ani idealny, ale jest bohaterem

Były działacz opozycyjny w czasach PRL-u Henryk Wujec komentował „podwójne” obchody Porozumień Sierpniowych: na placu Solidarności uroczystości zorganizował Zarząd Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność”, a Komitet Obrony Demokracji przy sali BHP Stoczni Gdańskiej. – To jest demokracja, my się tej demokracji uczymy i jeszcze się jej nie nauczyliśmy. W demokracji muszą być różne poglądy, tylko że, jak są takie święta... – mówił Wujec. Jak wyjaśnił, jego zdaniem Porozumienia Sierpniowe to „największe osiągnięcie Polski”, które przełożyło się na to, że w Polsce mamy wolność.

– I to wszystko bez przelewu krwi. I nie tylko my mamy wolność, ale też Czesi, Słowacy i Niemcy się zjednoczyli, no coś wielkiego, Ukraina ma szanse, to jest nasza wielka zasługa. Powinniśmy to czcić razem – powiedział Wujec. – Był taki moment, aby wszyscy poszli z tymi wieńcami i złożyli je razem, bo to nasza wspólna sprawa, nasz wielki sukces – stwierdził.

Opozycjonista zabrał też głos w sprawie byłego prezydenta i dawnego szefa „Solidarności” (współzałożyciela i pierwszego szefa NSZZ „Solidarność”), którego jego zdaniem nie powinno się „tak dezawuować”. – Nie można go tak ścigać. Czy on jest idealny, czy on jest święty? No nie jest. Ale czy on jest bohaterem? Jest bohaterem. Bez niego ani pan, panie pośle by tam nie siedział, ani mnie tu nie było, ani pana redaktora. Nie byłoby wolnej Polski, więc trzeba to uczcić, to nasz skarb narodowy. I niech on sobie mówi co zechce (Wałęsa – red.), tamten niech mówi co zechce – mówił Wujec. Jak dodał, gdyby przedstawiciele „Solidarności” zaprosili Wałęsę na swoje uroczystości, to były prezydent z pewnością wziąłby w nich udział.