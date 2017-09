Borowski: To jest rząd zdrady narodowej. Faktycznie wyprowadza nas z Unii Europejskiej

Według byłego wicepremiera i marszałka Sejmu, problem nie polega na odległej w rzeczywistości groźbie sankcji. Problem, w jego ocenie polega na tym, że konkretne interesy ważne dla Polaków będą zmieniane czy rozstrzygane w sposób niekorzystny dla naszego kraju. Jako przykłady podaje dyrektywę dla pracowników delegowanych i dyrektywę transportową.

Jego zdaniem PiS swoją polityką izoluje Polskę, a przecież każdy kraj w Unii ma – tak jak i Polska – własne cele. – W związku z tym potrzebuje wsparcia innych krajów, jakichś koalicji i pewnego wzajemnego szacunku – wskazywał. Jak mówił, problemem nie są przyszłe sankcje, tylko teraźniejsze osłabienie polskich możliwości dyplomatycznych. Zwraca uwagę, że prezydent Francji w sprawie pracowników delegowanych rozmawia "ze wszystkimi tylko nie z nami". Wnioskuje, że decyzje podjęte bez udziału Polski po prostu nie mogą być dla nas korzystne.

– Co wtedy usłyszymy od pana prezesa Kaczyńskiego, czy pana Waszczykowskiego, czy każdego innego polityka PiS? Że Unia stała się jakimś nowym Związkiem Radzieckim, że nie liczy się z naszymi interesami? – pytał Borowski. – To jest rodzaj zdrady interesów narodowych. Gdybym chciał używać języka PiS-owskiego (...), to bym powiedział, że to jest rząd zdrady narodowej. Faktycznie wyprowadza nas z Unii Europejskiej – podsumował.