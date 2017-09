W mercedesie miał specjalne skrytki. Przewoził w nich 12,5 kg kokainy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej razem z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie przewozu przez terytorium RP znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych tj. o czyn z art. 55 ust 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W wyniku podjętych w sprawie czynności operacyjnych funkcjonariusze Straży Granicznej w dniu 26 sierpnia 2017 r. na terenie powiatu pruszkowskiego zatrzymali obywatela Litwy - Grigorija L. Podejrzany przewoził kokainę o rynkowej wartości około 5 milionów złotych samochodem osobowym marki Mercedes w specjalnie skonstruowanych do przemytu skrytkach.

Grigorij L. przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśniania, które będą weryfikowane w toku śledztwa. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej ilości środków odurzających w postaci kokainy o łącznej wadze ponad 12,5 kg tj. przestępstwa określonego w art. 55 ust 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który to wniosek sąd uwzględnił. Przestępstwo, którego popełnienie zarzucono podejrzanemu, zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 15 lat.