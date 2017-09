Duda niekwestionowanym liderem rankingu zaufania. Petru i Schetyna dołączają do najgorszych

71-procentowe zaufanie społeczeństwa do Andrzeja Dudy to najlepszy wynik tego polityka od rozpoczęcia tego typu analiz przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Andrzej Duda obojętny jest dla tylko 8 proc. Polaków, a nieufność wobec prezydenta deklaruje 18 proc. ankietowanych. Znikomy odsetek społeczeństwa nie wiedział, kim jest Andrzej Duda, albo co odpowiedzieć na pytanie.

Na drugim miejscu zestawienia uplasowała się premier Beata Szydło z 56-procentowym zaufaniem. Trzeci jest Paweł Kukiz, któremu ufa 51-proc. Polaków. Świetne wyniki za sierpień w badaniu CBOS-u odnotowują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Miejsca od 4. do 10. zajmowane są kolejno przez Mateusza Morawieckiego (43 proc.), Zbigniewa Ziobrę (42 proc.), Elżbietę Rafalską (37 proc.), Mariusza Błaszczaka (37 proc.), Jarosława Kaczyńskiego (37 proc.), Jarosława Gowina (34 proc.) i Witolda Waszczykowskiego (29 proc.).

W kategorii polityków budzących największą nieufność nieodmiennie przoduje minister obrony narodowej Antoni Macierewicz z wynikiem 55 proc. Polacy w niemal równym stopniu nie ufają prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu (50 proc.) oraz szefowi PO Grzegorzowi Schetynie (51 proc.). Kiepski wynik odnotował też lider Nowoczesnej Ryszard Petru, któremu nie ufa aż 47 proc. badanych. Słabo wypadli także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z 40 proc. głosów o braku zaufania i minister rolnictwa Jan Szyszko z 37 proc.