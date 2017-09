Tajemniczy dron przy granicy z Rosją. Jest śledztwo ws. podejrzenia szpiegostwa

Do incydentu doszło we wtorek, 29 sierpnia, w Nowej Różance w gminie Kętrzyn. Na terenie jednej z prywatnych posesji rozbił się dron z kamerą. Jak opisywał lokalny portal Ketrzynnews.pl, urządzenie spadło niedaleko domu jednej z mieszkanek, a znalazł je jej mąż, który zawiadomił Straż Graniczną. Już wtedy nieoficjalnie donoszono o tym, że dron mógł pochodzić z Rosji, ponieważ znajdowały się na nim napisy w tym języku.

Zaraz po incydencie pojawiły się różne interpretacje, m.in. taka, że maszyna służyła do szpiegowania (w pobliżu polskiej granicy w Rosji i na Białorusi trwają przygotowania do manewrów Zapad 2017, a niedaleko Kętrzyna stacjonują amerykańscy żołnierze). Inna wersja mówi o tym, że urządzenie, według służb, mogło nie należeć do wojska, a do przemytników. Niewykluczone jest też, że bezzałogowy samolot został wykorzystany do prowokacji.

W piątek Prokuratura Okręgowa w Olsztynie poinformowała, że po przeanalizowaniu materiałów otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wszczęła śledztwo. Dotyczy ono „podejrzenia brania udziału w sierpniu 2017r. w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez zbieranie informacji wywiadowczych przy pomocy statku powietrznego typu dron na terenie powiatu kętrzyńskiego, co jednocześnie naruszało przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywał” .

Śledztwo zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przestępstwo „szpiegostwa” zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.