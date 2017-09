Wypadek w Smętowie Granicznym. Prokuratura chce postawić zarzut maszyniście

W środę 30 sierpnia na stacji Smętowo Graniczne doszło do kolizji pociągów – towarowego i pasażerskiego. Pomimo sygnału „stój” pociąg towarowy STK wjechał na tor główny, którym jechał prawidłowo pociąg osobowy Pogoria relacji Gdynia Główna-Bielsko Biała/Zakopane. Pociągi zderzyły się w wyniku czego wykoleiły się lokomotywa i siedem z 11 wagonów pociągu osobowego. Składem podróżowało około 200 osób.

W wyniku zdarzenia 28 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali. – To co było przerażające w tym wypadku, to widok rannych dzieci, krzyk, płacz i wołanie o pomoc – relacjonował Piotr Pielecki, redaktor wieści z Kociewia. Jak poinformował Sławomir Wilga ze szpitala w Kociewiu, osoby poszkodowane w wypadku odniosły lekkie i średnie obrażenia.