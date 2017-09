PiS chce zawiadomienia do prokuratury na prezydent Warszawy

W komunikacie zaznaczono, że przestępstwo mogło polegać na nieuprawnionym udostępnieniu i wykorzystaniu danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych, świadków, w wyniku czego doszło do przestępstw opisanych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Kodeksie Karnym. W tej samej sprawie Komisja Weryfikacyjna skieruje wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, Komisja postanowiła skierować wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów reprezentujących Miasto Stołeczne Warszawa do właściwych Okręgowych Rad Adwokackich w związku z naruszeniem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

O tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zawnioskują na niejawnym posiedzeniu komisji weryfikacyjnej, aby ta złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydent Warszawy, informował wcześniej poseł Jan Mosiński.

– W tej sprawie wszystko wskazuje na to, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała wrażliwe dane swoim prawnikom po to, żeby oni gnębili mieszkańców Warszawy na komisji, co jest, jak państwu odczytałem, niezgodne z obowiązującym prawem, co jest również skandalicznej pod względem moralnym – komentował natomiast Patryk Jaki.