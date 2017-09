Wraca temat słynnego posiedzenia Sejmu. PO kieruje wniosek do prokuratury

RMF FM informuje, że poseł PO Cezary Tomczyk kieruje ponowny wniosek do prokuratury ws. 33. posiedzenia Sejmu. W rozmowie z rozgłośnią Tomczyk wskazywał, że prokuratura „nie rozstrzygnęła kilku kwestii”.

7 sierpnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo ws. 33 posiedzenia Sejmu od 19 grudnia ubiegłego roku, podczas którego uchwalono ustawę budżetową na 2017 rok, miało prawidłowy przebieg, a przeniesienia obrad z sali plenarnej do Sali Kolumnowej było „zgodne z prawem i konieczne do zapewnienia sprawnej pracy Sejmu”. To właśnie podczas 33. posiedzenia Sejmu posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej blokowali mównicę i salę plenarną, a obrady przeniesiono do Sali Kolumnowej, gdzie głosowano m.in. ustawę budżetową. Opozycja kwestionowała sposób, w jaki wówczas przeprowadzano głosowania.

W rozmowie z RMF FM Cezary Tomczyk, poseł PO, zapowiedział, że skieruje ponowny wniosek do prokuratury w tej sprawie. Jak przekonywał Tomczyk, śledczy „nie rozstrzygnęli wielu kwestii”. – Wniosek do prokuratury złożyliśmy w imieniu Platformy Obywatelskiej i też w imieniu Platformy Obywatelskiej składamy wniosek do sądu, żeby sąd dokonał oceny, czy prokuratura miała rację, umarzając tą sprawę. Naszym zdaniem nie – powiedział w rozmowie z RMF FM.

Polityk wskazał, że podczas posiedzenia Sejmu 16 grudnia marszałek Marek Kuchciński nie zapewnił izbie właściwego funkcjonowania, a on wraz z posłanką Agnieszką Pomaską nie został wpuszczony na salę obrad. – To prawo zostało odebrane i w zawiązku z tym, trzeba zwrócić się do sądu z zażaleniem tego wniosku, tej decyzji o umorzeniu – mówił. Dodał, że dotąd nie wiadomo, czy w Sali Kolumnowej było kworum, albo czy przyjęty wtedy budżet został uchwalony legalnie. – Zarzutów jest wiele, odpowiedzi niewiele i właśnie tym powinna zająć się prokuratura, a nie po prostu umorzyć tę sprawę – powiedział.