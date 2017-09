Gersdorf: Prezydent nie korzysta z naszych usług. Nic nie wiem o tych projektach

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego podkreśliła, że nie boi się jesieni, jednak z pewnością będzie to ważna jesień dla sądow, ponieważ dzieją się rzeczy bardzo istotne dla sądownictwa, głównie dla Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. – Czekam na projekt prezydenta dotyczący tych dwóch instytucji i będzie ważne, co w tym projekcie się znajdzie – zaznaczyła.

Małgorzata Gersdorf przyznała, że nie wie nic o projektach tworzonych przez Andrzeja Dudę. – Prezydent obiecał nam, że pokaże dopiero gotowy projekt, natomiast nie uczestniczymy w żadnym zakresie w pracach nad poszczególnymi rozwiązaniami. Prezydent nie korzysta z naszych usług. Powiedział, że na razie nie potrzebuje, w czasie naszej rozmowy przy wecie – wyjaśniła.

Gersdorf oceniła, że prof. Michał Królikowski jest „bardzo dobrym prawnikiem” , który „ma swoje poglądy” . – Nie ze wszystkimi poglądami może się godzę, ale on zawsze ma te same poglądy i nie zmienia ich, także światopoglądowych – zaznaczyła. – Jeżeli pisze je (prezydenckie projekty – red.) prof. Królikowski, to jestem spokojniejsza, bo nie wszystko co można zmienić w świetle Konstytucji wymaga czy zasługuje na naszą aprobatę – dodała pierwsza prezes Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda 31 lipca zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, które przegłosowały Sejm i Senat. Prezydent zapowiedział, że w związku z wetem sam zajmie się opracowaniem nowych rozwiązań w zakresie sądownictwa. Według informacji docierających do mediów z Kancelarii Prezydenta tuż po wetach rozpoczęły się prace nad wspomnianymi projektami, jednak wciąż nie ma szczegółów proponowanych przez prezydenta zmian.