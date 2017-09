Wybuch w budynku UJ. Ewakuowano 200 osób

Do wybuchu doszło około godz. 11 w laboratorium przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Jak podał Uniwersytet Jagielloński na swojej stronie internetowej, laboratorium, w którym doszło do wypadku, jest wynajmowane zewnętrznej firmie. „W trakcie prowadzenia reakcji chemicznej doszło do zapalenia mieszaniny reakcyjnej” – napisano na stronie uczelni. W wypadku nikt nie został poszkodowany.

„Jeszcze przed przybyciem strażaków dokonano, zgodnie z procedurami, ewakuacji pracowników z całego kompleksu trzech budynków. Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej dokonały oględzin, zabezpieczyły teren, po czym stwierdziły brak jakichkolwiek trujących oparów w atmosferze. Po około 30 minutach pracownicy powrócili do laboratoriów” – czytamy w komunikacie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni policja.