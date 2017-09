Kinga Duda zaapelowała do internautów o pomoc. „Będę wdzięczna za wszelkie informacje”

Na Facebooku córki prezydenta Andrzeja Dudy pojawił się apel skierowany do internautów. Kinga Duda, która na co dzień mieszka w Krakowie, gdzie studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim prosiła o pomoc w poszukiwaniach swojej kotki. „W nocy na Białym Prądniku Wschód zaginęła moja ukochana kotka. Może być ranna, bo prawdopodobnie spadła / zeskoczyła z balkonu. Była burza, więc pewnie jest przestraszona i gdzieś się chowa. Będę wdzięczna za wszelkie informacje jeżeli ktoś ją widział. Jest ufnym kotem i kocha ludzi” – napisała Kinga Duda.

Kilka godzin później okazało się, że kotka Cinka schowała się przed burzą u sąsiadki, która mieszka dwie klatki dalej. „Cinka odnaleziona! Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc, udostępnianie posta i wszystkie wskazówki co do poszukiwań! Podobno chowała się w koszyku wiklinowym, a Pani dopiero teraz wróciła do domu i zadzwoniła” napisała córka prezydenta Andrzeja Dudy dziękując za pomoc w poszukiwaniach swojego pupila. W pełni zdrowa kotka wróciła już do swojej właścicielki.