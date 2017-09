Tragiczny skutek nawałnic. Rakotwórczy azbest zagraża mieszkańcom Pomorza

Azbest jest jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych przy budowie dachów. Jest on nie tylko tańszy od zwykłych dachówek, ale również bardzo wytrzymały. Naukowcy stwierdzili jednak, że materiał ten ma szkodliwy wpływ na ludzki organizm, ponieważ wywołuje szereg chorób w tym choroby nowotworowe. Dopóki azbest znajduje się na dachu, nie powoduje żadnych szkód, jednak po jego uszkodzeniu lub po procesie obróbki do powietrza przedostają się włókna azbestowe, które trafiają do ludzkiego organizmu w procesie oddychania.

Po nawałnicach, które przeszły nad Polską w połowie sierpnia, na Pomorzu zostało uszkodzonych setki domów. Wiatr zrywał również dach w Wielkopolsce. W sumie uszkodzonych zostało blisko tysiąc domów, które w większości miały dachy wykonane z azbestu. Oznacza to, że do atmosfery przedostało się wiele szkodliwych i toksycznych substancji. – To bardzo poważny problem, udało nam się już policzyć, że tylko w naszej gminie uszkodzone zostały 83 dachy z azbestu, które trzeba będzie utylizować – mówi Grzegorz Klauza, wiceburmistrz Czerska.

21 sierpnia wojewoda pomorski podpisał porozumienie w sprawie wypłacenia środków finansowych na budowę dachów z eternitu oraz zabezpieczenie pozostałych fragmentów domów. Program funkcjonuje jednak tylko na papierze. Jak podaje Gazeta Wyborcza, giny dotknięte nawałnicami nie przeprowadziły jeszcze pełnej inwentaryzacji. Z drugiej strony WFOŚ w Gdańsku nie dostał jeszcze pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska