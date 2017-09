Duda zdąży z ustawami ws. sądów? „Termin niezagrożony. Prezydent osobiście prowadzi prace”

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym i noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział wówczas przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy. – Termin przekazania projektów prezydenckich dotyczących reformy sądownictwa, jaki pan prezydent sam określił – mianowicie dwa miesiące od weta – jest niezagrożony – mówił Szczerski.

Według niego, prezydent w terminie, który sam określił, te projekty zaprezentuje. – Stan prac jest bardzo zaawansowany i nie ma żadnego zagrożenia dla wypełnienia tego terminu, jakim są dwa miesiące od prezydenckiego weta – podkreślił szef gabinetu prezydenta. Jak mówił, prace nad reformą sądownictwa są „osobiście prowadzone przez prezydenta”. Według ministra Szczerskiego „ostateczny kształt tych projektów będzie nadany przez prezydenta”.

– To będą projekty prezydenckie i w tym sensie informacje o licznych autorach tych projektów są drugorzędne wobec faktu, że to pan prezydent ostatecznie nada kształt rozwiązaniom, które jego zdaniem będą właściwe. W tym sensie to będzie autorstwo pana prezydenta – zaznaczył Krzysztof Szczerski.