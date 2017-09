Działacz „Wolności” chciał strzelać do migrantów? Kowin-Mikke komentuje i zapowiada zbiórkę na jego obronę

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych udostępnił nagranie, na którym prezes okręgu siedleckiego partii Wolność Janusza Korwina-Mikke Paweł Wyrzykowski zwraca się bezpośrednio do imigrantów. „Zapraszamy was, czekamy na naszej plaży” – mówi działacz ubrany w koszulkę z Żołnierzami Wyklętymi przeładowując trzymaną w ręku broń. W związku z nagraniem Ośrodek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym lub wyznaniowym oraz nawoływania do popełnienia zbrodni. Przedstawiciele OMZRK podkreślili, że poglądy Korwina-Mikke oraz jego partii trafiają przede wszystkim do młodych ludzi która daje się uwieść "prostymi rozwiązaniami" głoszonymi przez partię Wolność. „Również przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec ludzi. Codziennie dochodzi w Polsce do ataków na obcokrajowców, bo osoby o niskim potencjale krytycznym czują się moralnie usprawiedliwione właśnie poprzez promowanie tego rodzaju narracji” – dodają.

Do sprawy odniósł się lider ugrupowania Janusz Korwin-Mikke. „Kol.Paweł Wyrzykowski (prezes O/Siedlce) zażartował sobie na plaży. Ktoś to zamieścił w sieci robiąc nam reklamę. Natychmiast odezwał się Ośrodek Monitorowania Xenofobii etc. Co zmusiło mnie do zamieszczenia oficjalnego oświadczenia” – podkreślił prezes partii Wolność. Ponieważ pod każdym postem Ośrodka na Facebooku znajduje się prośba o wpłaty na dalsze funkcjonowanie organizacji, również Korwin-Mikke zwrócił się do swoich sympatyków z prośbą o wpłaty, które zostaną przeznaczone na obronę Pawła Wyrzykowskiego.