Incydent na Westerplatte. Jest reakcja prezydenta Andrzeja Dudy

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował na antenie Radia ZET, że w imieniu Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, która zaistniała na Westerplatte. – Ta sytuacja prawdopodobnie będzie też jednym z tematów spotkania prezydenta z harcerzami, które jest planowane w najbliższych tygodniach. Nie wiem czy to jest dokładnie wrzesień czy następne tygodnie, ale prezydent jako patron spotka się ze środowiskami harcerskimi. Takie spotkanie po wakacjach będzie, niezależnie od tej kwestii i pewnie ta sprawa zostanie postawiona. Mam wrażenie, że powinniśmy na spokojnie do tego podchodzić, bo wiemy że ta sprawa jest w tej chwili upolityczniania. Widać, że pan prezydent Gdańska bardzo mocno tę sprawę podbija medialnie – ocenił Krzysztof Łapiński. Rzecznik Andrzeja Dudy podkreślił, że „zgodnie z przepisami regulującymi kwestię asysty wojskowej, apel poległych powinien być odczytywany przez żołnierza” . – Z drugiej strony mamy pewną tradycję już od prawie dwóch dekad, gdzie na Westerplatte czytał to harcerz – dodał.

Incydent na Westerplatte

Przypomnijmy, że w trakcie obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte doszło do zgrzytu w związku z odczytaniem Apelu Pamięci. Posłanka PO Agnieszka Pomaska i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz alarmowali, że wbrew wcześniejszym ustaleniom nie zrobił tego harcmistrz, tylko oficer Marynarki Wojennej. Komunikat w tej sprawie wydał Związek Harcerstwa Polskiego. „Wojsko złamało dane Miastu Gdańsk słowo! Umówiliśmy się, że Apel Pamięci na Westerplatte przeczyta harcerz. A to harcerze są razem z Miastem gospodarzem dorocznych uroczystości na Westerplatte. Na tym oburzającym filmie widać, jak przedstawiciel MON Macierewicza blokuje fizycznie harcerza, a przedstawicielka ministra Macierewicza rozkazuje »proszę stać!«” – relacjonował Paweł Adamowicz.

„Niecodzienna i niezrozumiała sytuacja”

ZHP w komunikacie wyjaśnił z kolei, że podczas tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte organizatorzy zaplanowali, że apel poległych odczyta instruktor harcerski. „Ostatecznie nie doszło do tego. Sytuacja, która miała miejsce dzisiaj rano na Westerplatte była niecodzienna i dla nas niezrozumiała” – podkreślają harcerze.