Macierewicz pod „Polskimi Termopilami”: Musimy mieć armię zdolną samodzielnie bronić ojczyzny

W niedzielę, szef MON wziął udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony Gór Borowskich. – Stoimy na miejscu, które słusznie zwane jest „Polskimi Termopilami”. 78 lat temu, tu właśnie gdzie toczyły się jedne z najbardziej dramatycznych i krwawych walk o niepodległości Polski. Setki polskich żołnierzy straciło tutaj życie, aby bronić własnej ojczyzny, a w wymiarze strategicznym, aby bronić Warszawy – mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas uroczystości w Borowej, gdzie upamiętniono tych, którzy polegli podczas obrony Gór Borowskich.

– Polska musi mieć armię, która będzie w przyszłości zdolna sama obronić własną ojczyznę. To jest warunek wpisany w Konstytucję RP i ten warunek Wojsko Polskie, kierowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, spełni – mówił minister. – Jeżeli mamy zagwarantować bezpieczeństwo narodu, jeżeli mamy wyciągnąć wnioski z przeszłości, jeżeli mamy sprawić, by nigdy więcej żaden wróg nam nie zagroził; by ta nawała, która coraz bardziej i w coraz większym stopniu nasila się od Wschodu została skutecznie zatrzymana na wschodniej granicy NATO, to niezbędna jest nam jedność narodowa, niezbędna jest nam ta siła narodowa, która wyrasta ze wspólnego myślenia i działania całego narodu polskiego – podkreślał.