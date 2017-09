Duda o wolnych niedzielach: Projekt rok jest w parlamencie i nie może znaleźć finału

– Chciałbym z tego miejsca zwrócić się do rządzących i do partii Prawo i Sprawiedliwość. Jak rozmawiam z wami, to wszyscy mówicie: „jesteśmy na tak”, a mam na myśli projekt obywatelski o wolne niedziele. Ale jakoś projekt rok czasu jest w parlamencie i nie może znaleźć swojego pozytywnego finału – mówił w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda.

– Dlatego z tego miejsca już nie apeluję, ale żądamy, aby ten projekt obywatelski, o którym mówiliście też przed wyborami, który jest postulatem i gdańskim, i szczecińskim, i jastrzębskim, wreszcie został zrealizowany – oświadczał publicznie. Stwierdził też, że postulat wolnych od pracy niedziel jest częścią testamentu sygnatariuszy porozumień sierpniowych, robotników 1980 roku.

Szef „Solidarności” nie zapomniał też o przeciwnikach politycznych, którym zarzucił „maszerowanie razem z esbekami na manifestacjach”. Skrytykował też prezydenta Gdańska z PO Pawła Adamowicza, za jego postawę w sporze „Solidarności” z KOD o miejsce uczczenia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Ostatecznie KOD sam ustąpił związkowcom.