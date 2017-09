Para prezydencka złożyła życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

„Serdecznie pozdrawiamy społeczności szkół podstawowych i średnich, które po zasłużonym odpoczynku wakacyjnym na nowo podejmują dzisiaj swoje obowiązki. Znów rozpoczyna się praca, o której warto myśleć przede wszystkim jako o wielkiej przygodzie. Podróż przez fascynujący świat ludzkiej myśli i odkryć, więzy koleżeńskie i przyjaźnie, poznawanie siebie samego – wszystko to sprawia, że lata szkolne wspomina się przez całe dorosłe życie. Także nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy wiedzą, jak wyjątkową satysfakcję daje kształtowanie wrażliwości i charakteru młodych ludzi, pomoc w rozwijaniu ich uzdolnień, towarzyszenie im w chwilach zarówno trudnych, jak i w chwilach sukcesów” – zaczęła swój list para prezydencka.

„Losy państw i narodów decydują się głównie w domach rodzinnych i w murach szkół. Dojrzewamy w nich jako ludzie, rodacy, obywatele. Właśnie tam przekonujemy się, że nasza przeszłość nie jest skamieliną, lecz unikalnym dorobkiem poprzednich pokoleń i dziedzictwem, do którego mamy wszyscy prawo. Tworzą go wciąż żywe historie, niezwykłe biografie i doświadczenia, emocjonujące spory i zaskakujące zdarzenia. To one kształtowały nasz świat, to kim jesteśmy i jak myślimy. Podobnie ślad, który dzisiaj my zostawiamy po sobie, będzie punktem odniesienia dla tych, którzy przyjdą po nas” – mogliśmy przeczytać w liście.

„Okazją, aby przemyśleć tę ważną prawdę będą zbliżające się obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tamten wielki sukces był wspólnym dziełem wielu ofiarnych patriotów. Wśród nich ogromne zasługi położyli nauczyciele, wychowawcy, katecheci, instruktorzy harcerscy, autorzy książek, założyciele i pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych – a także tysiące matek i ojców, którzy wychowali swoje dzieci na prawych, dumnych Polaków, na ludzi służby. Gorąco zapraszamy, aby w roku 2018 szkoły oraz wspierające je społeczności lokalne włączyły się we wspólne świętowanie tej wielkiej rocznicy. Ufamy, że polscy nauczyciele i uczniowie zamanifestują dumę z naszej narodowej historii, ze wspaniałych dokonań ludzi, którzy swoją walką i pracą wskrzesili niepodległą Rzeczpospolitą” – czytamy dalej.

„Drodzy Młodzi Przyjaciele, życzymy, aby w roku szkolnym 2017/2018 czas odmierzały Wam kolejne dobre oceny, sukcesy w konkursach i zawodach, ciekawe lektury i fascynujące doświadczenia. Słowa szczególnych życzeń i pozdrowień kierujemy do pierwszoklasistów. Znaleźliście się dzisiaj w nowym otoczeniu, przed Wami nowe obowiązki. Na pewno dacie sobie radę, wierzymy w Was. Pamiętajcie tylko, aby i teraz, i przez całe życie śmiało pytać o wszystko, co wydaje się Wam niezrozumiałe. Niech szkoła zawsze będzie dla Was miejscem, do którego będziecie powracać z ochotą i bez obaw. Wszystkim Nauczycielom i Rodzicom życzymy wielu dobrych owoców pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz satysfakcji z osiągnięć Państwa podopiecznych. Raz jeszcze najserdeczniej Państwa pozdrawiamy” – pisała na zakończenie para prezydencka.