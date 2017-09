Premier Szydło pisze o nieistniejącym województwie. „Kompromitująca” wpadka czy celowy zabieg?

W związku z otwarciem w Koszalinie filii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, premier Beata Szydło napisała list do osób biorących udział w uroczystej inauguracji. Na jej nieszczęście w list uważnie wczytywał się poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. Wychwycił w nim jedno zdanie, które nie jest zgodne z prawdą historyczną.

„Mieszkańcom Koszalina i dawnego województwa środkowopomorskiego życzę, by kolejne lata urzeczywistniały Wasze marzenia, by Oddział Terenowy KOWR jak najskuteczniej Wam służył” – pisała premier. Poseł opozycji na Twitterze zwrócił uwagę, że takiego województwa nie ma i nigdy nie było. „Dobrze panowie @szefernaker @jbrudzinski wiedzieć zanim dajecie coś do podpisu Premier RP.Dawne województwo środkowopomorskie? Kompromitacja” – napisał ze swojego konta.

Premier Szydło pisząc o „dawnym województwie środkowopomorskim” mogła zasugerować się obietnicami swojej partii, która wielokrotnie powracała do tego tematu. Ostatnio o pomyśle województwa z siedzibą wojewody w Koszalinie, a sejmiku województwa w Słupsku mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Było to jednak w 2015 roku, a od tamtego czasu temat nie był poruszany przez tej rangi polityków. Wcześniej, w 2012 roku Kaczyński zapewniał, że po dojściu PiS do władzy sprawa ta zostanie poruszona jak najszybciej.