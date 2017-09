Poseł PO stwierdził, że 1 września „świętujemy” napad Niemiec na Polskę. Teraz się tłumaczy

Wszystko zaczęło się od pytania prowadzącego audycję Sławomira Jastrzębowskiego o to, czy Polska powinna ubiegać się o reparacje wojenne. – Są fakty i emocje. I oczywiście te emocje są odgrzewane albo 1 sierpnia, kiedy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, albo 1 września, wtedy kiedy świętujemy napad Niemiec na Polskę… – tłumaczył poseł PO. Na jego słowa zareagował prowadzący, który zwrócił uwagę: „Obchodzimy, a nie świętujemy…”

Michał Szczerba usiłował wybrnąć, tłumacząc: „Świętujemy w tym znaczeniu, że jest to dzień uroczysty, w którym wspominamy ten tragiczny dzień w naszej historii”. – Ale ja się pytam, gdzie jest Jarosław Kaczyński, gdzie był 10 lat temu, 12 lat temu!? Na koniec, że choć pieniądze z reparacji nam się należą, to na dziś nie ma na to szans, a sprawa jest zamknięta – kontynuował polityk.

Wpadka Michała Szczerby nie umknęła uwadze komentujących na Twitterze. "Ciekawe co poseł Michał Szczerba świętuje 17 września...?" – pytał zastępca Mariusza Kamińskiego Maciej Wąsik. Głos zabrał także sam zainteresowany. "I po co manipulujecie, wyjaśniłem dokładnie, co miałem na myśli. Słowo »świętować« oznacza obchodzić uroczyście" – napisał pod postem Polskiego Radia 24 na Twitterze Michał Szczerba, załączając link do portalu sjp.pl.