Kamiński: Celem PiS jest wymiana elit i wypranie mózgów wyborców. Uczą się od Putina

Michał Kamiński przyznał, że zamieszanie z reformą edukacji może być dla Prawa i Sprawiedliwości „dobrze wkalkulowanym kłopotem”. – Ta reforma jest oczywiście źle przygotowana, ale nikt się nie spodziewa, żebym powiedział cokolwiek innego na ten temat – podkreślił. – Jej głębszy zamysł jest taki i on się wiąże z tym, co PiS w Polsce przeprowadza, tzn. wymianę elit. Problem polega na tym, że to bardzo zła wymiana elit, ponieważ nie ma tej drugiej elity, która miałaby wymienić tę poprzednią elitę – ocenił.

Zdaniem Kamińskiego Prawo i Sprawiedliwość chce „pozbyć się dużej części nauczycieli, których nie kontroluje ideologicznie i politycznie”. – Ich jedyną receptą na długotrwałe sukcesy w Polsce jest wypranie mózgów odpowiedniej liczbie wyborców po to, żeby mieli zabezpieczone interesy wyborcze. To się oczywiście nie uda, bo nie takim jak oni to się nie udawało wyprać mózgi Polaków – mówił. Zdaniem polityka, reforma edukacji PiS-owi nie pomoże, dlatego spodziewa się zaostrzenia retoryki – antyniemieckiej, antyeuropejskiej.

Kamiński uważa, że PiS „uczy się od Putina”. – Im bardziej Putin brał za twarz Rosjan i im bardziej likwidował rosyjską demokrację, a przecież to działo się stopniowo, to tym bardziej potrzebował organizować społeczeństwo wokół jakiegoś zewnętrznego wroga. W przypadku Rosji to byli Polacy, Łotysze, Gruzini, Ukraińcy, w przypadku Polski to są Niemcy – ocenił.