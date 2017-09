Prezydent chce od MON wyjaśnień ws. incydentu na Westerplatte. Resort nie przewiduje komentarzy

Zgrzyt na linii harcerze-MON miał miejsce 1 września, w trakcie uroczystości na Westerplatte. Apel Poległych, zgodnie z ustaleniami, miał odczytać harcmistrz Artur Lemański. W ostatniej chwili plany zmieniono, i tekst przeczytał żołnierz. Wywołało to reakcję Związku Harcerstwa Polskiego, który zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc w wyjaśnieniu zamieszania. ZHP w komunikacie wskazał, że podczas tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte organizatorzy zaplanowali, że apel poległych odczyta instruktor harcerski. „Ostatecznie nie doszło do tego. Sytuacja, która miała miejsce dzisiaj rano na Westerplatte była niecodzienna i dla nas niezrozumiała” – podkreślili harcerze.

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński już w sobotę informował na antenie Radia ZET, że w imieniu Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski zwrócił się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, która zaistniała na Westerplatte. – Ta sytuacja prawdopodobnie będzie też jednym z tematów spotkania prezydenta z harcerzami, które jest planowane w najbliższych tygodniach. Nie wiem czy to jest dokładnie wrzesień czy następne tygodnie, ale prezydent jako patron spotka się ze środowiskami harcerskimi. Takie spotkanie po wakacjach będzie, niezależnie od tej kwestii i pewnie ta sprawa zostanie postawiona. Mam wrażenie, że powinniśmy na spokojnie do tego podchodzić, bo wiemy że ta sprawa jest w tej chwili upolityczniania. Widać, że pan prezydent Gdańska bardzo mocno tę sprawę podbija medialnie – ocenił Krzysztof Łapiński. Rzecznik Andrzeja Dudy podkreślił, że „zgodnie z przepisami regulującymi kwestię asysty wojskowej, apel poległych powinien być odczytywany przez żołnierza”. – Z drugiej strony mamy pewną tradycję już od prawie dwóch dekad, gdzie na Westerplatte czytał to harcerz – dodał.

TVN24 podaje, że choć Kancelaria Prezydenta oficjalnie informowała o zwróceniu się do MON o wyjaśnienia, to resort Antoniego Macierewicza nie planuje takowych składać. Rzeczniczka MON ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz w rozmowie z TVN24 stwierdziła, że resort nie planuje kolejnych komentarzy w tej sprawie.