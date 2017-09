„Nauczyciel to jest ktoś, kto pracuje z zamiłowania”. Para prezydencka na inauguracji roku szkolnego

– Nauczyciel to jest ktoś, kto pracuje z zamiłowania, kto uważa, że ten zawód jest jego życiowym przeznaczeniem. I tak rzeczywiście jest, bo nie jest to najlepiej wynagradzany zawód w Polsce – mówił Andrzej Duda.

Wcześniej w czasie uroczystości w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie k. Strzyżowa na Podkarpaciu premier Beata Szydło zapowiedziała systematyczne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. W ciągu trzech lat wynagrodzenia wzrosną o 15 procent.

Premier zaznaczyła, że reforma oświaty jest dobrze przygotowana organizacyjnie i programowo. – Nie ma żadnych zagrożeń i to dla nas wszystkich największa wartość. To dobre przygotowanie wynika przede wszystkim z zaangażowania przez wiele miesięcy tych wszystkich, którzy przygotowali i wdrażają dzisiaj reformę – nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, dyrektorów szkół, samorządowych i wreszcie pracowników kuratoriów oraz MEN – przekonywała. – Ale kolejne plany i projekty przed nami – dodała.

Beata Szydło przekonywała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie wywiązywał się ze wszystkich swoich zobowiązań, które założono w przygotowaniu reformy oświaty. – Będziemy wywiązywać się ze wszystkich naszych zobowiązań, które przy przygotowaniu tej reformy złożyliśmy. Chcemy by w szkołach była pełna opieka medyczna dla polskich dzieci i chcemy by polscy nauczyciele godnie zarabiali. By wiedzieli, że ta trudna misja, którą wypełniają, jest doceniana i że również w tym zawodzie można realizować swoje plany, marzenia, ambicje i że jest to zawód zaufania publicznego, a jako taki powinien być doceniany również poprzez to, że jest dobrze wynagradzany – mówiła.

Jak tłumaczyła dalej, wynagrodzenia nauczycieli w ciągu trzech lat wzrosną o 15 procent. – Pierwsza podwyżka będzie na początku II kwartału 2018 roku. 1 kwiecień, pierwsza transza 5 procent podwyżki. Kolejna – 1 styczeń 2019 i ostatni etap – 1 styczeń 2020. W ciągu 3 lat te środki trafią do polskich nauczycieli, pedagogów – podała.