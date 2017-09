Protesty przeciwko reformie sądownictwa były wyreżyserowane? Prof. Strzembosz: To są żenujące argumenty

Premier Beata Szydło stwierdziła w rozmowie z „Gazetą Polską” , że fala protestów przeciwko zmianom w sądownictwie, która w połowie lipca przetoczyła się przez polskie miasta, nie była spontaniczna. – Była to dobrze wyreżyserowana i dobrze opłacona akcja, która miała na celu uderzenie w polski rząd – powiedziała szefowa polskiego rządu dodając, że „nie zmienia to faktu, że sporo osób protestowało, bo ma inne zdanie niż PiS” . – My to szanujemy i rozumiemy, bo to normalne w demokracji – podkreśliła.

Do wywiadu premier odniósł się na antenie TVN 24 prof. Adam Strzembosz, były prezes Sądu Najwyższego. – Mnie finansowała CIA albo Rosja, Ogromną kasę dostałem – żartował profesor. – Mówiąc poważnie, to są żenujące argumenty. Ja już przeżyłem i stonki, które rozrzucały amerykańskie samoloty, i „Solidarność” , która została powołana przez wrogie siły i oczywiście opłacano ją już pewnie nie dolarami, tylko złotem. Ja to już wszystko przeżyłem, dlatego ja się na to nie nabiorę – tłumaczył profesor.