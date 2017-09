Schetyna: Opozycja nie może być zespołem. Nie jestem zwolennikiem tworzenia nowych bytów

– Żaden z obecnych liderów, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim nie spełnia oczekiwań wyborców swojej partii. To jakby wyzwanie dla wszystkich liderów i partii. Tak na to patrzę. Trzeba być lepszym, pracować, wierzyć w pracę zespołową. Na końcu wynik wyborczy – uważam – przekona Polaków także czy może przede wszystkim do Platformy – przekonywał Schetyna.

Pytany o wyniki ostatnich sondaży lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że są one w perspektywie współpracy opozycji „bardzo pozytywne i optymistyczne”. – One tak naprawdę, nawet w tych ostatnich miesiącach, kiedy PiS wydaje się mieć bardzo dobry wynik sondażowy, dają zjednoczonej opozycji przewagę nad PiS-em. Mówię o sondażach, wybory zawsze są zaskoczeniem – podkreślił. Dodał przy tym, że nie jest zwolennikiem „tworzenia nowych bytów”. – Generalnie praca w opozycji to długi marsz i szukanie tego, co wspólne, co może połączyć. Wybory są za 2 lata i musimy konsekwentnie nad tym pracować – zaznaczył.

Schetyna o słowach Muchy

Na początku sierpnia była minister sportu Joanna Mucha wspomniała o potrzebie powstania nowej partii. – Jest takie oczekiwanie ze strony ludzi, żeby sformułować nowe postulaty, nowe przesłanie. No i żeby pokazać młodych ludzi i nowych ludzi, którzy pojawili się na scenie debaty publicznej w ostatnim czasie – mówiła. Pytany o te słowa Grzegorz Schetyna zaznaczył, że ta wypowiedź nie była „jednoznaczna”. – Mówię o całym kontekście. Jeżeli ktoś uważa, ze powinna powstać nowa partia, to powinien ją po prostu założyć. Nie sądzę, żeby poseł Mucha chciała zakładać nową partię czy nowy byt polityczny – podkreślił.

– Nie jestem człowiekiem lewicy i nie będę takiej partii zakładał. Jeżeli ktoś ma pretensje do Platformy, że nie istnieje partia lewicowa, to uważam, że nie bardzo rozumie politykę i te wszystkie mechanizmy. Jeżeli ludzie chcą tworzyć nowe byty polityczne, to powinni się tym zajmować, a nie krytykować te, które dotychczas istnieją – dodał.