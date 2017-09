Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja opublikowała nieznane dotąd nagranie z monitoringu

Od zaginięcia Iwony Wieczorek minęło 7 lat. Sytuacja dotąd nie została wyjaśniona, mimo setek stron zgromadzonych akt i specjalnej grupy wykwalifikowanych osób badających tę sprawę. 19-letnia dziewczyna wyszła z jednego z sopockich klubów i zaginęła w drodze do domu. O poszukiwaniach nastolatki głośno było w mediach. Policjanci cały czas wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku pracują nad sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Pomimo dziesiątek ustaleń, przesłuchań, bilingów, przeszukań nadal nie ma przełomu w sprawie i pytanie,

co stało się z 19-latką pozostaje aktualne.

Pomorska policja opublikowała także nieznane dotąd opinii publicznej nagranie z miejskiego monitoringu. Zdjęcia pochodzą z jednego z klubów na plaży w Jelitkowie w Gdańsku. Widać na nim tzw. mężczyznę z ręcznikiem, który w 2010 roku szedł za 19-latką. Być może jest to ostatnia osoba, która widziała Iwonę Wieczorek, dlatego policjanci apelują o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Jego zeznania mogłyby stać się kluczowe dla rozwiązania tej sprawy.

Ponadto, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kolejny raz przeszukują pas nadmorski w Gdańsku, tym razem za pomocą georadaru. – Dotychczasowe ustalenia nie doprowadziły do przełomu. Obecnie po kolejnej analizie akt, wracamy do miejsca, gdzie Iwona Wieczorek była po raz ostatni widziana, czyli do parku Reagana. Będziemy sprawdzać sektory z wykorzystaniem georadaru. Wracamy do poszukiwań "pana z ręcznikiem", który, jak widać na monitoringu, mógł być ostatnią osobą, która widziała Iwonę Wieczorek – powiedziała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji Joanna Kowalik-Kosińska.