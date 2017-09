Fałszywe Minionki i Pikachu sprzedawała w Internecie. Policja pokazała nagranie z mieszkania 39-latki

Funkcjonariusze dowiedzieli się o nielegalnym procederze związanym ze sprzedażą podrobionych zabawek. Policjanci pojechali do siedziby firmy, która zamieszczała ogłoszenia przez Internet. Kiedy weszli do środka, zobaczyli maskotki, które znajdowały się w pudłach i workach. Okazało się, że rzeczywiście pluszaki są podróbkami. Zostały bezprawnie opatrzone znakami towarowymi znanych firm. W siedzibie firmy policjanci ujawnili także podrobione artykuły służące do pielęgnacji stóp.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad dwa tysiące maskotek i ponad 500 kompletów podrobionych artykułów służących do pielęgnacji stóp znanej firmy. Wartość zabezpieczonego towaru to ponad 120 tysięcy złotych.

39-letnia właścicielka firmy została przesłuchana, lecz odmówiła składania wyjaśnień w tej sprawie.

Za wprowadzanie do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat oraz przepadek towaru.