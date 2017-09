Zakazane w UE środki na odchudzanie trafiły do kilku tysięcy Polaków. Ich spożycie jest niebezpieczne dla zdrowia

Z ustaleń policyjnych wynikało, że na terenie całego kraju wprowadzany jest do obrotu w znacznych ilościach produkt leczniczy pod nazwą „Meridia”. Środek ten został wycofany z rynku 7 lat temu, ponieważ jego zażywanie grozi zawałem serca, udarem oraz innymi powikłaniami.

Następnie dochodziło do „prania” pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa za pomocą rachunków bankowych zakładanych na podstawione osoby.

Na podstawie zebranego materiału ustalono, że co najmniej 3800 osób nabyło od sprawców za pośrednictwem internetu niedopuszczone do obrotu w Polsce i niebezpieczne dla życia i zdrowia środki farmaceutyczne stanowiące sfałszowane produkty lecznicze w rozumieniu ustawy „Prawo farmaceutyczne” . Z ustaleń wynika również, że sprawcy z przestępczego procederu uzyskali znaczne korzyści majątkowe. Przechodziły one przez kilkanaście rachunków bankowych otwartych w oddziałach na terenie województwa zachodniopomorskiego na podstawione osoby tzw. słupy. Sprawcy z przestępczego procederu uzyskali znaczne korzyści majątkowe.

Na polecenie prokuratura, policjanci zajmujący się sprawą przeprowadzili zatrzymania w Międzyzdrojach i w Poznaniu. W ręce policji trafił 33–latek oraz 26-letnia kobieta. To właśnie te dwie osoby miały według śledczych kierować przestępczym procederem. Trzeci wspólnik, 42-latek, przebywał w areszcie śledczym w związku z inną sprawą. Przeprowadzono również przeszukania zajmowanych przez nich lokali zabezpieczając dokumentacje, sprzęt komputerowy, telefony, pieniądze oraz paczki z nieznaną substancją.

Wobec zatrzymanych prokurator ogłosił zarzuty m.in. narażania na niebezpieczeństwo poprzez wyrabianie bądź wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji oraz prania brudnych pieniędzy. Podjęto również decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.