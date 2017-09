„Wszystko funkcjonuje”. Szef MSZ odniósł się do doniesień dziennika „Fakt”

We wtorek dziennik „Fakt” podał, że prezydent Andrzej Duda zażądał dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Miał zakomunikować to na spotkaniu z premier Beatą Szydło, do którego doszło przed 15 sierpnia, tj. ogłoszeniem decyzji prezydenta o odwołaniu nominacji generalskich.

Witold Waszczykowski zaznaczył, że nie słyszał, aby prezydent zgłaszał oczekiwania, o których napisał dziennik „Fakt”. – Widziałem się z prezydentem w poniedziałek, ponieważ trwa narada ambasadorska (...) Nie słyszałem żadnych informacji o jakichś konfliktach na linii prezydent-rząd – podkreślił. Dodał, że „wszystko funkcjonuje”.

Szef MSZ zaznaczył, że „wolałby, żeby widziano te pozytywne aspekty, które toczą się w polskiej polityce”. – Aspekty wojskowe, w polityce bezpieczeństwa, a nie koncentrowano się na jakichś konfabulacjach pochodzących z tego, czy innego tabloidu – dodał.

Pytany o jego relacje z prezydentem Andrzejem Dudą odpowiedział, że „poniedziałek był bardzo dobry”. – Współpracujemy z prezydentem. Prezydent nam bardzo pomógł w naszej kampanii na rzecz zdobycia niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Nie ma tutaj żadnych problemów – zapewnił.