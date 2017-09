KE stawia ultimatum w sprawie przyjmowania uchodźców. Za odmowę grożą kary finansowe

ETS stwierdził, że unijne instytucje mają prawdo do podejmowania środków tymczasowych, a właśnie taka była decyzja o relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak masowy napływ uchodźców. W opinii sędziów, chociaż decyzja dotycząca systemu kwotowego była restrykcyjna, to tego wymagała ówczesna sytuacja. „Decyzja była właściwa i jest ważna” – podkreślił ETS. Oznacza to, że żadne państwo nie może kwestionować rozdzielnika i obowiązkowego przyjęcia uchodźców.

Komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos miał nieoficjalnie apelować do państw członkowskich o przyjęcie uchodźców. Komisarz miał zagrozić, że skieruje pozew przeciwko krajom, które odmówią dostosowania się do decyzji UE i nie przyjmą migrantów, do Trybunału Sprawiedliwości UE. Podstawą pozwu byłby właśnie dzisiejszy wyrok ETS. W przypadku ewentualnego pozwu, państwom grożą kary finansowe sięgające nawet kilkuset tysięcy euro. Mogą być to kary jednorazowe lub grzywny dzienne wyliczane na podstawie PKB kraju członkowskiego. Te kwoty zostają wówczas potrącane ze środków, które dane państwo miałoby otrzymać z unijnego budżetu.

„Polska jest lojalnym członkiem UE”

Decyzję ETS skomentowała premier Beata Szydło. – Polska jest otwarta i polski rząd na dialog z KE. Zachęcam przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego komisji, żeby ten dialog cały czas z Polską prowadzić. My wysyłamy odpowiedzi, informacje na wszystkie pytania. Polska jest lojalnym członkiem UE. Wypełniamy nasze zobowiązania. Oczekujemy też, że będziemy traktowani tak, jak pozostali inni członkowie. Myślę, że nie ma tutaj żadnego na pewno zagrożenia – dodała szefowa polskiego rządu.

– Byłam przekonana, że taka decyzja zostanie podjęta. To nie zmienia stanowiska polskiego rządu jeżeli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że również Grupy Wyszehradzkiej. Myślę, że nasi partnerzy też brali pod uwagę taką możliwość natomiast my podkreślamy cały czas, że mądra i skuteczna polityka migracyjna musi przede wszystkim spełniać dwa elementy. Musi być bezpieczna i skuteczna w tym sensie, żeby rzeczywiście pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują – podkreśliła Beata Szydło.