W szkołach brakuje podręczników? MEN: Rodzic powinien to zgłosić do dyrektora szkoły

„Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową. Nauczyciel ma w tym zakresie pełną dowolność, może korzystać z podręcznika, ale nie musi” – czytamy w komunikacie wydanym w środę przez resort edukacji. Jak przypomniano, „podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową”, a nauczyciel „może korzystać z podręcznika, ale nie musi”.

Ministerstwo informuje dalej, że pierwszy wniosek o dopuszczenie podręczników otrzymało 22 lutego br., natomiast 25 kwietnia br. został dopuszczony do użytku szkolnego pierwszy podręcznik. W połowie lipca br. MEN przypomniało dyrektorom, aby ustalili szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń odpowiednio wcześniej tak, żeby zdążyć z uzyskaniem dotacji z MEN i zamówieniem książek oraz ćwiczeń dla uczniów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Podkreślono, że w połowie lipca resort prosił dyrektorów szkół, aby zapewnili uczniom dostęp do podręczników i ćwiczeń od pierwszych dni września. „Również w lipcu poprosiliśmy kuratorów oświaty, aby przypomnieli dyrektorom szkół, którzy nie wystąpili jeszcze o dotację, o jak najszybsze przekazywanie wniosków o środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych” – dodano.

MEN zaznacza, że „pozyskanie dotacji przez samorządy na książki i ćwiczenia dla uczniów zostało tak określone, żeby zdążyć przed pierwszym dzwonkiem” i dodaje, że „to od dyrektora każdej ze szkół zależało, jak szybko otrzymał dotację”. Jak poinformowano na koniec, minister edukacji Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do kuratorów oświaty o monitorowanie sytuacji w szkołach.

Uczniowie nie otrzymali podręczników?

Przypomnijmy, w poniedziałek poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras napisał na Twitterze, że „mimo rozpoczęcia roku szkolnego, wielu uczniów nie otrzymało i w najbliższych dniach nie otrzyma podręczników”. Ministerstwo edukacji uspokajało wówczas, że nie ma sygnałów o braku podręczników w szkołach, a dyrektorzy mieli czas od marca, by złożyć zamówienia w wydawnictwach i to do nich należy kierować pytania