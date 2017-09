Radny walczy o odzyskanie „zagarniętych ziem”. Chce przyłączyć Suwałki do Litwy

Gintaras Karosas swoją opinię wyraził na łamach dziennika „Lietuvos žinios“. Stwierdził m.in., że „Litwa musi dążyć do odzyskania swoich ziem etnicznych – teraz należących do Polski Suwałk”. Polityk przekonywał, że jego kraj „musi poruszać z Polakami kwestię zagarniętych ziem w przyjaznej atmosferze”. „Suwałki mają być przyłączone do Litwy nie poprzez użycie siły, tylko drogą dyplomatyczną” – doprecyzował swój pomysł. Portal zw.lt przypomniał, że kilka miesięcy temu Gintaras Karosas protestował przeciwko nadaniu jednej z ulic rejonu wileńskiego imienia Tadeusza Konwickiego.

Karosas dodał, że byłby to „ambitny początek litewskiej polityki zagranicznej”. Jego zdaniem litewskie ziemie etniczne są rozległe, dlatego w pierwszej kolejności „Litwa musi podjąć kwestię odzyskania zabranej przez Polskę ziemi suwalskiej”.

Portal zw.lt zauważył, że niedawno na stronie rubaltic.ru opublikowano artykuł, w którym autor sugerował, że Litwa może ubiegać się o odszkodowania od Polski za „okupację Wileńszczyzny”.