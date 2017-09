Polak podejrzany o handel ludźmi. Przez 13 lat wprowadzał w błąd młode kobiety

Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach ustalili, że 41-latek trudnił się nielegalnym procederem od 2004 roku. Działał nie tylko na terenie województwa śląskiego, ale i w innych miastach w Polsce. Mężczyzna wyszukiwał młode kobiety, którym oferował zatrudnienie za granicą. Miały one pracować jako hostessy w klubach nocnych we Włoszech, Japonii, Grecji, Niemczech i Hiszpanii. 41-latek świadomie jednak wprowadzał je w błąd co do charakteru pracy, obiecując dobre wynagrodzenie i odpowiednie warunki socjalne.

Mieszkaniec województwa śląskiego usłyszał 14 zarzutów handlu ludźmi. Nielegalnym procederem zajmował się już w przeszłości. Jego dalszy los leży w rękach sądu. Grozi mu kara od 3, do nawet 15 lat więzienia.