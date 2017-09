Wałęsa odpowiedział Glińskiemu na słowa o Myszce Miki

– Możemy oceniać późniejsze działania Wałęsy i to, jak daje się wykorzystywać we współczesnej walce politycznej. Wałęsa to taka znana na świecie Myszka Miki, która bezwzględnie jest obecnie wykorzystywana w polityce wewnętrznej i również zagranicznej przeciwko rządowi RP – powiedział wicepremier Gliński w wywiadziedla „Rzeczpospolitej”.

W czwartek do słów ministra odniósł się były prezydent. – On mi w jakiś sposób ubliża. Ja nie jestem z tego gatunku. Więc jak on chce mi ubliżyć to ja pewnie też powinienem mu się zrewanżować, że podobnych ministrów to ja nie znam. Nie wiem jak on się stał ministrem – odpowiedział na słowa wicepremiera Lech Wałęsa.

Były prezydent skomentował również wypowiedź ministra Glińskiego, który twierdził, że Wałęsa powinien być opisywany w biogramach i podręcznikach jako tajny współpracownik SB-TW Bolek. – Zwracam uwagę panu Glińskiemu, że ja mam wszystkie wyroki sądowe, a w Polsce jest taki zwyczaj, że dopóki nie ma wyroku sądowego to człowiek jest niewinny.(...) Zwracam uwagę, że łamię prawo pan Gliński – dodał Wałęsa.